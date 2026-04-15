Champions League: Bayern beenden den Real-Fluch nach Neuers Mega-Patzer

Was für ein Spektakel: Im Gigantenduell mit Real Madrid wackeln die Bayern lange - und triumphieren dann doch. Luis Díaz und Michael Olise treffen in Überzahl zum 4:3. Jetzt geht es gegen Paris.
München - Ein leidenschaftlich kämpfender FC Bayern hat dank eines späten Doppelschlages von Luis Díaz und Michael Olise nach einem Mega-Patzer von Torwart Manuel Neuer den Real-Fluch bezwungen. Eine Woche nach dem großen 2:1-Erfolg in Spanien wankten die Münchner in einem spektakulären Fußballspiel in der brodelnden Allianz Arena beim 4:3 (2:3) lange.