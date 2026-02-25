Champions League: Bayer will komplette Kehrtwende - und bloß nicht Bayern

Bayer Leverkusen gibt sich nach dem blassen 0:0 gegen Olympiakos Piräus selbstkritisch. Im Achtelfinale wartet in jedem Fall ein Hochkaräter. Doch zum Los gibt es intern einen klaren Wunsch.

Leverkusen - Bloß nicht die Bayern! Nach dem unspektakulären Einzug ins Achtelfinale der Champions League mit der dürftigen Nullnummer gegen Olympiakos Piräus steht zumindest der Wunschgegner von Bayer Leverkusen schon fest. "Arsenal", sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. "Ich würde ungern eine deutsche Mannschaft haben, damit vielleicht noch genug deutsche Mannschaften drinbleiben können", ergänzte Nationalspieler Robert Andrich.

Drohen vier Duelle mit Bayern München? Am Freitag um die Mittagszeit wissen sie Bescheid: Bayern München oder der FC Arsenal warten bei der Auslosung. Auch Jonas Hofmann verspürt wenig Lust auf ein nationales Duell. "So früh wieder gegen eine deutsche Mannschaft zu spielen hat für mich nicht so diesen Champions League Charakter. Wenn ich es mir wünschen kann, dann Arsenal. Nach London zu fliegen hat für mich ein bisschen mehr Flair", erklärte Hofmann.

Zumindest Janis Blaswich könnte einem deutschen Duell auch etwas abgewinnen. "Arsenal habe ich noch nie gespielt, deswegen würde ich mich über das Los freuen. Aber über die Bayern freuen wir uns genauso", sagte der Keeper. Ein Duell mit dem Rekordmeister würde Bayer im März vor eine anspruchsvolle Serie stellen: zwei Champions-League-Partien und ein Bundesliga-Match innerhalb weniger Tage, hinzu käme im April das DFB-Pokal-Halbfinale.

Hjulmand: "Wünschen uns gegen die Besten zu spielen"

Ein genau solches Szenario schwebte auch Trainer Kasper Hjulmand bei der Frage nach dem Wunschgegner vor: "Wegen einer deutschen Mannschaft und vielleicht viermal gegen Bayern zu spielen, wäre für ein bisschen Abwechslung Arsenal besser", sagte der Däne und betonte das hohe Niveau beider Gegner. "Es sind die besten Mannschaften Europas. Wir wünschen uns gegen die Besten zu spielen und freuen uns auf diese große Aufgabe."

In der Form vom Dienstagabend ist Leverkusen allerdings weder gegen München noch gegen den Tabellenführer der Premier League Favorit. Spielerisch blieb bei Bayer vieles Stückwerk, im Aufbau unterliefen dem Team zu viele Fehler. Nur weil der griechische Meister selbst kaum Chancen kreieren konnte, blieb es beim 0:0. "Unsere Leistung war nicht gut. Uns fehlte Energie", bilanzierte Coach Hjulmand schonungslos direkt.

Kapitän Andrich wertete das Weiterkommen ohne Gegentor als einzig Positives und sprach von einer "Art Showlaufen" bei Prime Video. Hofmann forderte nach seinem Königsklassen-Debüt in dieser Saison, "deutlich in die Analyse" des Auftritts gegen Piräus zu gehen.

Déjà-vu und Endstadtion Achtelfinale?

Um mit Europas Topteams mithalten zu können, braucht Leverkusen eine klare Leistungssteigerung. "Uns ist bewusst, dass jeder bei 100 Prozent sein und das eine komplette Kehrtwende zu heute darstellen muss", sagte Hofmann mit Blick auf die nächste Runde. Der Auftritt gegen Piräus lieferte dafür aber kaum Rückenwind und Selbstvertrauen – stattdessen wurden erneut Defizite sichtbar.

Also Endstation Achtelfinale? "Die Spiele müssen erst gespielt werden. Beide Mannschaften, egal ob Bayern oder Arsenal, sind schon der Favorit. Aber wir hatten in der Vergangenheit schon große Momente", sagte der 33-Jährige. Doch auch die Erfahrungen aus dem Vorjahr dürften noch präsent sein: Im Champions-League-Achtelfinale 2025 traf Leverkusen auf Bayern München – nach einem 0:2 im eigenen Stadion folgte ein 0:3 in München.