Champions League: Acht Tore in einer Hälfte: BVB und Juve liefern furioses 4:4

Acht Tore zum Auftakt in die Champions League, allein vier binnen elf Minuten: Borussia Dortmund und Juventus Turin liefern in Italien eine große Show - mit einem irren Comeback in der Nachspielzeit.
Turin - Völlig erschöpft und fassungslos standen die Dortmunder Spieler am Ende eines denkwürdigen Abends auf dem Platz. Die Borussia hat sich in einem außergewöhnlich und verrückten Spiel zum Start in die Champions-League-Saison 4:4 von Juventus Turin getrennt - und dabei in der Nachspielzeit noch eine zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben.