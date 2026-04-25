Champions League: 1:1 gegen Barça - Bayern-Torschützin Kett sieht Rote Karte

Gegen Topfavorit FC Barcelona schaffen die Bayern-Fußballerinnen eine kleine Überraschung. Bayern-Torschützin Kett und Trainer Barcala sehen Rot nach einer kuriosen Szene.
München - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona in Unterzahl für eine kleine Überraschung gesorgt. Beim 1:1 (0:1) vor 31.000 Fans in der Allianz-Arena erzielte Verteidigerin Franziska Kett (69. Minute) den Ausgleich für die Münchnerinnen, musste aber wenig später mit Rot (79.) wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Auch Trainer José Barcala sah wegen heftiger Proteste beim Kett-Platzverweis die Rote Karte.