Die iranischen Vergeltungsangriffe in den Golfstaaten beschäftigen auch den Sport. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein Challenger-Turnier unterbrochen worden - ein Alarm wurde ausgelöst.
Fujairah - Ein Tennis-Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist aufgrund einer Sicherheitswarnung unterbrochen worden. "Die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Spieler, Mitarbeiter und des Turnierpersonals haben für uns oberste Priorität", bestätigte die Tennisspielervereinigung ATP bei BBC Sport. Zuvor hatten unter anderem das Portal "The Athletic" und die Zeitung "Gulfnews" darüber berichtet.