Ceratizit in Empfingen: Sozialplan für 230 Beschäftigte steht – Werksschließung bleibt bestehen

Nach monatelangen Verhandlungen und Protesten wurde ein umfassender Sozialplan für Ceratizit Empfingen beschlossen, der Abfindungen und Qualifizierungsmaßnahmen sichert.
Nach Monaten intensiver Auseinandersetzungen gibt es am Ceratizit-Standort Empfingen nun Klarheit: Für die rund 230 Beschäftigten wurde ein Sozialplan beschlossen. Das teilte die IG Metall Freudenstadt am Donnerstag mit. Ergänzt werde die Vereinbarung durch einen Tarifvertrag, der „soziale Härten abfedern“ soll. Die Schließung des Werks ist weiterhin für den 30. Juni 2026 vorgesehen.