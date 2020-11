Ceratizit-Gruppe Unternehmen kündigt in Empfingen Stellenabbau an

Umsetzung "so verträglich wie möglich"

Die Reduzierung der Komplexität in Verwaltung und Produktion, die einen Personalabbau zur Folge habe, soll für Ceratizit Empfingen zu einer besseren Wettbewerbsfähigkeit führen und "die Serviceleistungen für Kunden in aller Welt weiter verbessern".

Teile der bislang in Empfingen angesiedelten Kompetenzen würden im Rahmen der Restrukturierung künftig durch das Ceratizit-Stammwerk in Mamer, Luxemburg abgedeckt. "Die Umsetzung der geplanten Restrukturierung soll für die betroffenen Mitarbeiter so sozialverträglich wie möglich erfolgen. Die Verhandlung über einen Interessenausgleich soll so schnell wie möglich beginnen", schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.