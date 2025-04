Ceratizit Empfingen vor dem Aus Verband erklärt, warum Unternehmen Deutschland verlassen

Ceratizit will seinen Standort in Empfingen aufgeben und die dortige Produktion an andere Standorte im Ausland verlagern. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer erklärt, wie es der Branche geht und was sich ändern muss.