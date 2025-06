Ab Juli führen die beiden gemeinsam das Unternehmen mit Sitz in Lahr.

Bernhard Palm und Martin Wenz werden ab dem 1. Juli eine gemeinsame Führungsspitze beim E-Werk Mittelbaden bilden. Darüber informiert das Unternehmen in einer Mitteilung.

Palm werde die Rolle des Vorstandsvorsitzenden (CEO) übernehmen, während Wenz zum Finanzvorstand (CFO) ernannt wurde. „Mit dieser Doppelspitze setzt das Unternehmen auf bewährte Stärke und frischen Wind – für eine nachhaltige und innovative Energiezukunft in der Region“, heißt es in der Mitteilung.

„Die Entscheidung für diese Doppelspitze ist ein klares Signal für Wachstum, Innovation und Kontinuität. Bernhard Palm bringt die Erfahrung und Leidenschaft mit, um das Unternehmen auf Kurs zu halten, während Martin Wenz mit seinem Know-how in der Finanz- und Energiebranche die Führungsmannschaft ideal ergänzt und die finanzielle Stabilität weiter stärkt“, wird der Aufsichtsratsvorsitzende Marco Steffens zitiert.

Beide hatten schon leitende Positionen im Unternehmen

Bernhard Palm ist seit zwei Jahren als Vorstand des E-Werks Mittelbaden tätig. Er zeigt sich laut Mitteilung über die Neuaufstellung äußerst motiviert: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Gemeinsam mit Martin Wenz und dem E-Werk-Team werden wir die Weichen für eine nachhaltige Energieversorgung stellen und die Energiewende aktiv vorantreiben.“

Martin Wenz bringt eine breite Palette an Erfahrung aus der Verwaltung und der Energiebranche mit, so das E-Werk Mittelbaden. Seine Laufbahn begann im gehobenen Verwaltungsdienst beim Landratsamt und in der Gemeindeverwaltung Hohberg, bevor er leitende Positionen im E-Werk Mittelbaden übernahm.

„Ich bin begeistert, unsere erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und gemeinsam mit unserem Team innovative Lösungen für unsere Kunden und die Umwelt zu entwickeln“, so Wenz laut der Mitteilung.