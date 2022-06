6 Benedikt Sczuka hat in Cannes einiges erlebt. Foto: Sczuka

Roter Teppich, Filmstars und mittendrin Benedikt Sczuka vom Central Kino. Was er beim Filmfestival in Cannes erlebt hat und was die Rottweiler Kinobesucher bald erwartet, verrät er im Gespräch mit unserer Redaktion.















Rottweil - 30 Filme in einer Woche schauen? Das klingt anstrengend. Für Benedikt Sczuka vom Central Kino Rottweil, der genau das beim Filmfestival in Cannes erlebt hat, ist es ein Traum, ist er doch ein echter Filmfan. In 35 Jahren Lebenszeit hat er schon eine vierstellige Anzahl an Streifen gesehen – und hat noch lange nicht genug.