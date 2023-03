1 Das Central Kino in Rottweil Foto: Otto

Ein Film mit vier Oscars und in Rottweil ist er auf der großen Leinwand nicht zu sehen. Schade, mag sich mancher gedacht haben.

Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Ganz sicher sogar, wie Nicole Zeiler auf Nachfrage betont. „Wir werden ihn in der nächsten oder übernächsten Woche reinnehmen“, sagt die Theaterleiterin des Central Kinos.

Verleih macht Vorgaben

Dass dies noch nicht geschehen sei, liege vor allem daran, welche Vorgaben der Filmverleih mache. So ein oscarprämierter Film kann da das geplante Programm durcheinanderwirbeln, wenn man ihn etwa den ganzen Tag spielen müsse. Dabei hat das Kino doch bereits einen anderen großen Gewinner der Oscars aktuell im Programm: „Everything Everywhere All At Once“, der mit sieben Oscars ausgezeichnet wurde.

„Den hatten wir im vergangenen Jahr schon einmal im Programm. Der lief aber irgendwie unter dem Radar, erzählt Zeiler. Für eine „Wiederholung“ habe man sich aufgrund der Oscars entschieden. Und nun laufe der Film viel besser. „Da sagt sich der eine oder andere dann doch: Den schau ich mir auf der großen Leinwand an.“

Film gehört auf die große Leinwand

Diese Erwartung hat Zeiler auch an „Im Westen nichts Neues“. Der von Netflix produzierte Film gehöre einfach auf die große Leinwand. „Er hat eine sehr gute Kameraführung“, schwärmt Zeiler. Dasselbe gelte für den Sound und die Filmmusik. Das käme gestreamt auf der heimischen Mattscheibe einfach nicht so rüber. Wann genau „Im Westen nichts Neues“ läuft, kann Zeiler noch nicht sagen. Da lohnt es sich also die Schaukästen in der Unteren Hauptstraße im Auge zu behalten.

Wenngleich das Kino-Team im vergangenen Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes ein bisschen Hollywood schnuppern durfte, die Oscars bleiben ein Traum. „Da braucht man leider eine Einladung“, sagt Nicole Zeiler und lacht. Vielleicht klappt es ja trotzdem mal – Hollywood wird ja nicht umsonst die Traumfabrik genannt.

Wer es nicht erwarten kann, bis das Kriegsdrama in Rottweil läuft, der kann nach Oberndorf: Im Kino Paradies läuft der Film bereits und ist am Mittwoch um 20 Uhr und am kommenden Sonntag um 19.30 Uhr zu sehen.