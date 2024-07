Cem Özdemir in Pfalzgrafenweiler: Kritik am Bürokratieaufwand bei Besuch im „Schwanenwirts Kuhstall“

1 Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir bekam beim Besuch im Schwanenwirts Kuhstall auch einen Rundgang. Foto: Monika Schwarz

Der im Rahmen des Leader-Programms geförderte „Schwanenwirts Kuhstall“ der Familie Ziefle in Kälberbronn war Station auf der Sommertour von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne).









Aktuell ist Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zwar in erster Linie wegen einer möglichen Spitzenkandidatur bei den Landtagswahlen 2026 in Baden-Württemberg in den Schlagzeilen, beim Besuch in Kälberbronn ging es darum aber – zumindest erst einmal- nicht. Unter dem Motto „Die Kraft unseres Landes“ hatte Özdemir diese Sommertour gezielt dem ländlichen Raum mit seinen Potenzialen gewidmet.