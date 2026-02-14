Cem Özdemir heiratet Flavia: Diese Promi-Paare haben am Valentinstag geheiratet

Ob Hollywood-Star, Musiker oder Sportlegende: Viele Prominente haben den Valentinstag für ihre Hochzeit gewählt. Wer am Tag der Liebe schon alles Ja gesagt hat - und jetzt will.
Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir will an diesem Samstag seine Partnerin Flavia Zaka heiraten. Die Trauung findet in Tübingen statt, getraut werden die beiden von Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos). Die standesamtliche Trauung fällt auf den Valentinstag, der traditionell als Tag der Liebe gilt. Der 14. Februar ist seit Jahren ein beliebtes Hochzeitsdatum – auch bei Prominenten.