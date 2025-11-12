Cem Özdemir: Grünen-Spitzenkandidat bricht sich im Wahlkampf zwei Finger

Cem Özdemir hat im beginnenden Landtagswahlkampf offenbar mehr Körpereinsatz gezeigt als nötig. Beim Handballtraining bricht er sich zwei Finger - und nimmt es mit Humor.
Harte Bandagen im aufziehenden Landtagswahlkampf: Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat sich beim Handballtraining in Stuttgart mit jungen Spielern ins Tor gestellt - und sich dabei glatt zwei Finger gebrochen. „Es hat tierisch Spaß gemacht mal wieder im Handballtor zu stehen, aber ich habe eine schöne Erinnerung daran für die nächsten Tage“, sagte er nach dem Training auf seinem Instagram-Account und hielt seine geschwollenen Finger in die Kamera.