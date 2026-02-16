Celtic Glasgow: Der nächste VfB-Gegner gerät völlig aus dem Häuschen

Die Stuttgarter treten am Donnerstag im Celtic-Park an. Dort wartet ein Gegner, der sich nach einem außergewöhnlichen Sieg im Hoch befindet.
Celtic Glasgow erwartet den VfB Stuttgart am Donnerstag (21 Uhr) im Playoff-Hinspiel der Europa League mit mächtig Aufwind. Denn der schottische Fußballmeister hat am Sonntag in der heimischen Premier League einen 0:2-Rückstand noch gedreht und in einen Erfolg verwandelt. 3:2 hieß es am Ende beim FC Kilmarnock. Dabei gerieten die Celtic-Spieler mit ihren Fans völlig aus dem Häuschen, da Julian Araujo spät in der Nachspielzeit traf. 90.+7 zeigte die Uhr, als der Mexikaner das Siegtor erzielte und anschließend im Gästeblock mit den Anhängern ausgelassen feierte.