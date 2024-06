1 Celine und Calo Puglisi betreiben seit 2021 den Campingplatz in Schiltach Foto: Niklas Ortmann

Celine und Calo Puglisi wollen den Campingplatz in Schiltach zu ihrer Lebensaufgabe machen. Doch ihnen werden Steine in den Weg gelegt, sagen sie – und das ausgerechnet durch die Stadt Schiltach. Dann kommt es zur Aussprache – und einem Kompromiss?









Link kopiert



Celine und Calo Puglisi sitzen unter einem Sonnenschirm auf der Terrasse ihres Campingplatzes in Schiltach. Es ist ein sonniger Tag Ende Mai, mitten in den Pfingstferien. Auf der frisch gemähten Wiese an der Kinzig stehen nur vereinzelt Wohnmobile. Der Ort strahlt, obwohl nur unweit von der Stadtmitte gelegen, eine idyllische Ruhe aus, nur das sanfte Rauschen der Kinzig ist zu hören. Eine grüne Oase inmitten der Stadt.