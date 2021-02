Celenus-Fachklinik in Bad Herrenalb Erste Patienten am Montag begrüßt

Die an den Kurpark grenzende Klinik hat großzügige Einzelzimmer mit Balkon und bodentiefen Fenstern. Patienten bietet sich ein Wohlfühlambiente, in dem sie Entspannung und Ruhe finden können. "In die Gestaltung des Gebäudes sind Erkenntnisse zur Optimierung psychosomatischer Behandlungsmöglichkeiten berücksichtigt. Umfassende diagnostische Möglichkeiten sowie helle Gruppen- und Einzeltherapieräume mit Blick ins Grüne unterstützen eine multimodale Psychotherapie auf neuestem wissenschaftlichen Stand", so der Klinikdirektor Heiko Schroth.

Die umfangreichen Räumlichkeiten der Bewegungstherapie mit großer, multifunktionaler Turnhalle, medizinischen Trainingsräumen und speziellen Entspannungsbereichen mit Sauna bieten ein breites Angebot für Physiotherapie und Krankengymnastik.

Ein besonderer Schwerpunkt ist die Behandlung von Patienten mit Traumata und seelischen Erschütterungen sowie Angebote zur Behandlung von Konflikten am Arbeitsplatz – auch im Rahmen von Präventions- und Nachsorgeleistungen.

"Uns ist es wichtig, den Patienten nicht nur während des Aufenthaltes in unserer Klinik zu erreichen", so Hans Neustädter, Chefarzt der Klinik. "Deshalb bieten wir ein umfangreiches Spektrum an Vor- und Nachsorge-Programmen an."

Feier im Frühjahr

Ergänzt werden die Schwerpunkte durch das transkulturelle Rehabilitationskonzept, das die Eingliederung von Menschen mit türkischem Migrationshintergrund unterstützt.

Das Team der Celenus- Fachklinik Schweizer Wiese freut sich, dass sich das Haus nun mit Leben füllt. Aufgrund der aktuellen Situation plant die Klinik eine offizielle, virtuelle Eröffnungsfeier jedoch erst im Frühjahr.