Celenus-Fachklinik Bad Herrenalb: Chefarzt geht – Chefärztin kommt

Hans Neustädter (Mitte) wurde von Klinikdirektor Heiko Schroth (links) und Regionalgeschäftsführer Hans Ulrich Bilzer verabschiedet. Foto: Dietmar Glaser Hans Neustädter, Chefarzt der Celenus-Fachklinik Schweizerwiese, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Er war zwölf Jahre lang Leiter der Psychosomatischen Klinik.







Mitarbeiter der Klinik und Weggefährten des Arztes haben sich mit einem Festakt von Neustädter verabschiedet. Bei einer Ansprache erinnerte er an seine Entscheidung, die Stelle als Chefarzt anzutreten. Er habe zuvor den Kilimandscharo bestiegen. „Ich sagte mir, wenn ich das schaffe, schaffe ich auch diese neue berufliche Herausforderung.“ Als er in Bad Herrenalb ankam, waren von den 74 Betten nur 17 belegt. Am Tag seiner Verabschiedung hat die Klinik 130 Betten, wovon 127 belegt sind. Weitere acht Patienten werden ambulant versorgt.