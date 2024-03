Celebrity Big Brother: Onkel von Prinzessin Kate: Sie bekommt die beste Behandlung der Welt

1 Gary Goldsmith ist zurzeit Teil der britischen Fernsehshow Celebrity Big Brother. Foto: i Images/imago

Nachdem Prinzessin Kate im Januar für eine Operations ins Krankenhaus gekommen und bisher kaum in der Öffentlichkeit sichtbar war, hat sich ihr Onkelam Mittwoch in der britischen Fernsehshow „Celebrity Big Brother“ zu ihrem Gesundheitszustand geäußert.









Der Onkel von Prinzessin Kate hat sich in der britischen Fernsehshow „Celebrity Big Brother“ zurückhaltend zum Gesundheitszustand seiner Nichte geäußert. Eine Gesprächspartnerin fragte ihn in der am Mittwochabend ausgestrahlten Sendung: „Wo ist Kate?“ Daraufhin antwortete Gary Goldsmith, er könne aus Gründen der Etikette nichts sagen. Er versicherte aber, er habe mit ihrer Mutter, seiner Schwester gesprochen: „Sie bekommt die beste Behandlung in der Welt.“