1 Thomas Bareiß (Zweiter von rechts) tritt wieder an. Foto: CDU/Fröhlich

Die CDU-Mitglieder des Wahlkreises 295 Zollernalb-Sigmaringen haben Thomas Bareiß zum sechsten Mal – diesmal mit 84,8 Prozent – zu ihrem Bundestagskandidaten gewählt.









Die Wahlkreismitgliederversammlung des CDU-Bezirksverbandes Württemberg-Hohenzollern hat ihren langjährigen Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß am Freitag in der Schmeienhalle in Straßberg erneut als Bundestagskandidaten gewählt.