Seit 40 Jahren gehört Helmut Haberstroh der CDU an. Dafür erhielt er Urkunde und Ehrennadel als deutlich sichtbare Zeichen aus den Händen des Kreisvorsitzenden Stefan Teufel.

In Hardt gibt es zwar (noch) keinen CDU-Ortsverband, aber sehr viel Interesse am politischen Gedankenaustausch. So zu erleben beim politischen Frühschoppen des CDU-Kreisverbands im Café Brantner in der Weilerstraße mit dem und CDU-Kreisvorsitzenden und MdL Stefan Teufel.

CDU-Mitglieder gibt es sehr wohl „auf dem“ Hardt, doch darüber hinaus besuchte eine ganze Reihe von Mitbürgern den Termin, bei dem das Weißwurstfrühstück zusätzlich für gute Stimmung sorgte. Ein Übriges: Seit stolzen 40 Jahren gehört Helmut Haberstroh der CDU an. Ein guter Grund für Stefan Teufel und für Herbert Halder, ihn für diese Jahrzehnte der Treue zur CDU zu ehren. In Würdigung auch der Tatsache, dass er auch immer weit über den Ort hinaus präsent ist – im gesamten Kreis seine Verbundenheit mit der Partei kundtut.

Ehrung, Weißwurstfrühstück – und dann die politische Diskussion. „Besser kann ein solcher Morgen gar nicht verlaufen“, stellte Herbert Halder fest, der als Schatzmeister des Kreisverbandes moderierte.

„Es wurde mir gesagt, ich solle mich kurz halten“, sagte Stefan Teufel zu Beginn seiner Ausführungen, „denn die Hardter wollen viel diskutieren.“ Genau so war es. Zuvor aber bekräftigte Bürgermeister Michael Moosmann seine stets gute und verlässliche Zusammenarbeit mit dem Landtagsabgeordneten dieses Wahlkreises, erinnerte an die ELR-Fördermittel, die den Betrieben und damit der Gemeinde gut getan hätten. „Mir geht es darum, dass wir bei uns im ländlichen Raum wertgleiche Lebensverhältnisse haben und so unseren jungen Leuten gute Zukunftschancen ermöglichen können“, betonte Teufel.

Einige seiner Erläuterungen zu landespolitischen Themen – beispielsweise die Feststellung, dass Weidetierhaltung und die Ansiedlung des Wolfes nicht zueinander passten, oder auch dass die CDU die Gendersprache klar und deutlich ablehne, wie auch sein Einsatz zur Einführung der Landarztquote – führten einer ausgiebigen Diskussionsrunde. Auch wenn in Hardt die Welt noch in Ordnung sei, so Stefan Teufel, bereiten ihm die Fliehkräfte in der Gesellschaft Sorgen. Darum plädiert er seit Jahren für die Einführung eines verpflichtenden gesellschaftlichen Jahres.

Den jungen Leute eine Perspektive geben, dieses Thema tauchte immer wieder auf: So wurde es allgemein begrüßt, dass es gelungen war, die Mechatronikerausbildung wohnortnah nach Schramberg-Sulgen zu bringen.