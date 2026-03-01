CDU-Wanderung in Dürrenmettstetten: Arzt-Angebot ist wie ein Lottogewinn

„In Dürrenmettsetten sieht man immer wieder etwas Neues“, stellte Stadtverbandsvorsitzender Tobias Bronner fest. Vor 13 Jahren startete schon einmal eine CDU-Winterwanderung in Dürrenmettstetten. Themen auf der Tour waren die Nahwärmeversorgung und der Steinbruch, diesmal ging es um die ärztliche Versorgung und das Projekt „Lebenshof“.

Der Besuch der schönen Dorfkirche war natürlich obligatorisch. Zumal eine Organistin zur Verfügung stand: Maria-Lena Weiss setzte sich gleich an das schön verzierte Kircheninstrument, das, wie die Besucher von Helga Weisser erfuhren, 1795/96 erbaut wurde. Die Kirche hat aber noch andere Besonderheiten, so die zwei Haupteingänge für die Bewohner des Ober- beziehungsweise Unterdorfs. Mitten durch die 1746 eingeweihte Kirche verlief die Grenze zwischen Württemberg sowie den Klöstern Alpirsbach und Muri. Sehenswert sind die Glasfenster: Ein Künstler hatte sie 1973 zum Thema Wasser gestaltet.

Arzt mitten im Dorf

Die CDU-Abgeordnete erwies sich als geübte Kirchenmusikerin. Nach dem Choral „Großer Gott wir loben dich“ ging es zum unteren Eingang hinaus, nur ein paar Schritte weiter über den Dorfplatz zum Dorfgemeinschaftsraum in einem Mehrfamilienhaus. „Wir haben den Raum vom Investor abgekauft“, berichte Ortsvorsteher Siegfried Dölker. Mittlerweile werde die Einrichtung sehr gut angenommen. Dort finden nicht nur private Feiern wie Taufen und Geburtstage oder Altennachmittage statt. Inzwischen dient der Dorfgemeinschaftsraum auch als Wartezimmer für einen Arztbesuch im Nebenzimmer.

Seit anderthalb Jahren hat Dürrenmettstetten eine ärztliche Versorgung. Das sei wie ein Sechser im Lotto, sagte Dölker. Zu verdanken ist dies der Ärztin Katharina Schmid, die ihre Hauptpraxis in Rottenburg hat. „Wir haben es einfach gemacht“, sagte sie. Doch ganz so einfach war es, wie sie schilderte, dann bei dem bürokratischen Aufwand nicht. Viele Anträge mussten zuerst gestellt werden.

„Wilder Westen“ in Dürrenmettstetten

Es scheint sich aber gelohnt zu haben und eine gute Lösung für den Ort zu sein. Es kämen immer mehr Patienten, freute sich Katharina Schmid. Was sei ihre Motivation gewesen, nach Dürrenmettstetten zu kommen?, fragte Volker Kauder. „Mein Vater war in Dürrenmettsetten öfter im ‚Saloon‘“, verriet die Ärztin, so habe es zum Ort eine Verbindung gegeben.

Volker Siegel (stehend) informiert die Besucher über den Lebenshof, der im vergangenen Jahr eröffnet wurde. Foto: Steinmetz

Am „Saloon“, der früheren „Linde“, ging es auch vorbei, aber nur zu einem kurzen Stopp, bei dem Ortsvorsteher a. D. Robert Trautwein über eine Schießerei Anfang der 1970er-Jahre in der Gaststätte erzählte. Davon hat sie ihren zweiten Namen bekommen.

Interesse bis in den Südschwarzwald

Es war nicht mehr weit zur nächsten Station – zum „Lebenshof Siegel“. Auch das ist ein erstaunliches Projekt: In dem ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude befindet sich eine Tagesbetreuung und 15 betreute Mietwohnungen. „Die Idee dafür ist schon 35 Jahre alt“, erzählte Volker Siegel, Schreiner von Beruf. Zusammen mit seiner Frau Rosi betreibt er die Einrichtung. Sie hatten das alte Gebäude zu einem größeren Teil abgebrochen und ökologisch effizient mit viel Holz wieder aufgebaut. Zwölf Beschäftigte sind in Voll- und Teilzeit derzeit tätig.

Im Mai vergangenen Jahres ist der „Lebenshof“ in Betrieb genommen worden. Während der Einzugsbereich für die Mietwohnung bis in den Südschwarzwald reicht, ist die Tagesbetreuung ein Angebot für ältere Menschen im Haus und aus der näheren Umgebung. Sie kommen bereits zum Frühstück, es gibt Mittagessen, Wellness und auch ein Programm im Tagesverlauf. Bei schönem Wetter können sie sich im Garten aufhalten. „Es kommt sehr gut an“, versicherte Siegel. Und fügte hinzu: „Wir sind noch nicht am Ende unserer Ideen.“

Die Teilnehmer der Winterwanderung besichtigen das künftige Baugebiet in Dürrenmettstetten. Foto: Steinmetz

Auf dem Rückweg zum Sportheim ging es am künftigen Baugebiet im Fichtenweg/Forchenweg vorbei. Genehmigt sei es bereits seit 1987, informierte Ortsvorsteher Dölker, in diesem Frühjahr sollen nun endlich die Bagger anrollen. Neun Bauplätze, davon vier städtische, entstehen hier. Dölker schätzt, dass 2027 das Baugebiet erschlossen ist. Möglicherweise werden aber noch ein paar Windräder mehr dazu kommen, sagte Dölker bei der Wanderung. Im April solle es zu diesem Thema, das bei der Wanderung nur am Rande zur Sprache kam, eine Informationsveranstaltung geben.