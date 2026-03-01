CDU-Wanderung in Dürrenmettstetten: Arzt-Angebot ist wie ein Lottogewinn

Der CDU-Stadtverband Sulz hat zur Wanderung mit der Bundestagsabgeordneten Maria-Lena Weiss, Bundestagsabgeordneten a. D. Volker Kauder und Landtagsabgeordneter Stefan Teufel geladen.
„In Dürrenmettsetten sieht man immer wieder etwas Neues“, stellte Stadtverbandsvorsitzender Tobias Bronner fest. Vor 13 Jahren startete schon einmal eine CDU-Winterwanderung in Dürrenmettstetten. Themen auf der Tour waren die Nahwärmeversorgung und der Steinbruch, diesmal ging es um die ärztliche Versorgung und das Projekt „Lebenshof“.