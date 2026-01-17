Lassen sich die Deutschen zu schnell krankschreiben? Die Union und die Arbeitgeber sehen ein großes Problem. Kanzler Merz äußert sich bei einer Wahlkampf-Veranstaltung in Bad Rappenau.
Wegen des hohen Krankenstands in Deutschland nimmt Bundeskanzler Friedrich Merz erneut die telefonische Krankschreibung ins Visier. Darüber müsse man mit dem Koalitionspartner SPD sprechen, sagte der CDU-Chef im Wahlkampf vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März. Die Äußerungen trafen bei Linken und BSW auf Kritik.