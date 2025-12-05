CDU-Wahlkampf in Schonach: Werben für einen Politikwechsel

Manuel Hagel (CDU) ist Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl 2026. Auf Wahlkampftour kam er auch nach Schonach mit dem Format „Klartext im Maschinenraum“.
Der CDU-Ortsverband Schonach und die CDU im Schwarzwald-Baar-Kreis hatten zu dieser Veranstaltung mit Manuel Hagel eingeladen. Neben dem Spitzenkandidat der Landes-CDU begrüßte der Ortsvorsitzende Josef Spath den CDU-Kandidaten des Wahlkreises Andreas Braun und den Geschäftsführer und Gesellschafter der KBS Spritztechnik, Thomas Burger.