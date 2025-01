CDU-Wahlkampf in Schenkenzell: Das waren die Themen bei „Politik an der Feuerschale“

1 CDU-Ortsverbandsvorsitzender Matthias Fay mit der Bundestagsabgeordneten Maria-Lena Weiss in Schenkenzell Foto: CDU

Die CDU setzt mit „Politik an der Feuerschale“ auf ein neues Format im Wahlkampf. Bei der Veranstaltung in Schenkenzell war Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss zu Gast, die in der anschließenden Mitgliederversammlung des Ortsverbands auch über die Situation in Berlin nach dem Ampel-Aus berichtete.









Ein Bundestagswahlkampf im Winter – das gab es seit Jahrzehnten nicht mehr, so die CDU in ihrer Mitteilung. „Für mich eine ganz neue Erfahrung“, sagte die Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss und entwickelte mit der „Politik an der Feuerschale“ ein gänzlich neues Format.