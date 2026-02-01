Das Thema Sicherheit brennt der CDU auf den Nägeln. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der in Hägelberg-Halle traf Armin Schusters Rede den Nerv der Zuhörer.
In ihrer Begrüßung spielte Sabine Glaser vom CDU-Kreisvorstand bald Peter Schelshorn den Ball zu. Der Schönauer Bürgermeister soll nach dem Wahltag am 8. März die Interessen des Landkreises in Stuttgart vertreten. „Wir sind überzeugt, Du bist der Richtige“, sagte Sabine Glaser. In seiner Begrüßung kam Schelshorn schnell zur Sache: „Dieser Abend soll kein Wohlfühl-Termin sein. Wir wollen offen diskutieren, Probleme benennen und klare Positionen vertreten.“