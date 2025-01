CDU-Veranstaltung in Althengstett: Wahlkampf bekommt ein Gschmäckle

Zustand des Walds in Althengstett Klimawandel verlangt nach Weitblick

Viel zu nass und zu warm – das war 2024 laut Deutschem Wetterdienst. Das macht das vergangene Jahr zum wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen – sowohl in Deutschland als auch weltweit. Welche Auswirkungen hat das auf den Forst in der Gäugemeinde und was ist 2025 dort geplant?