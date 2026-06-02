CDU Utzenfeld-Wieden: Ursula Wetzel ist seit 60 Jahren in der Partei

Ehrungen für insgesamt 200 Jahre Parteizugehörigkeit gab es beim CDU-Ortsverband Utzenfeld-Wieden.

Der CDU-Ortsverband Utzenfeld-Wieden zeichnete bei der Mitgliederversammlung mehrere Mitglieder für insgesamt 200 Jahre Parteizugehörigkeit aus. Dies waren Ursula Wetzel für 60 Jahre, Klaus Klingele für mehr als 50 Jahre sowie Adolf Rombach für 40 Jahre. Für 25 Jahre wurden Hartmut Mayer und Karl Wetzel geehrt. Neben der Urkunde der Landes- und Bundesvorsitzenden gab es vom Ortsverband ein kleines Präsent.

Zuvor berichtete Kreisrat Sven Behringer von den Themen welche den Kreistag im Moment beschäftigen wie zum Beispiel Kreisklinikum, Abfallentsorgung/Recyclinghöfe. Für den kurzfristig erkrankten und somit entschuldigten Kreisrat und Verbandsbürgermeister Peter Schelshorn übernahm der Vorsitzende den Bericht aus der Verbandsversammlung wie beispielsweise den Umbau Buchenbrandhalle, Kläranlage.

Aus den Gemeinderäten Wieden und Utzenfeld berichtete Michael Fischer.

In Wieden wird gerade der Gemeinschaftsstall gebaut und die Vorbereitungen für den Werkhof- und Feuerwehrkomplex umgesetzt.

In Utzenfeld sind es unter anderem netzdienliche Batteriespeicher beim Umspannwerk, die abgeschlossene Renovierung des Rathauses und laufende Sanierung der Gemeindehalle sowie die Wasserversorgung Bereiche welche bearbeitet wurden.