CDU-Politikerin aus Balingen: Paukenschlag: Widmann-Mauz tritt nicht mehr für Bundestag an

1 Annette Widmann-Mauz bei einem Besuch in der Hechinger Innenstadt. Foto: Klaus Stopper

Annette Widmann-Mauz tritt nicht mehr für den Bundestag an. Die CDU im Wahlkreis Tübingen sucht nun einen neuen Kandidaten für die Bundestagswahl.









Annette Widmann-Mauz (CDU) tritt bei den Bundestagswahlen im nächsten Jahr nicht mehr an. Ihr Mandat als Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises 290 Tübingen will sie bis zu ihrem Ausscheiden im Herbst 2025 weiterhin ausüben. Das hat Widmann-Mauz in einer Pressemitteilung am späten Donnerstagnachmittag bekanntgegeben. Die Politikerin aus Balingen wird dem Parlament dann gut 28 Jahre angehört haben und gilt daher als eines der Urgesteine der Unions-Bundestagsfraktion.