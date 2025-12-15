CDU-Unternehmertreff in Zimmern: Handwerk, Mittelstand und wirtschaftliche Wende im Fokus

Der CDU-Unternehmertreff in Zimmern stellte das Handwerk in den Fokus. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sprach über Bürokratieabbau und die Stärkung des Mittelstands.
Der siebte Unternehmertreff des CDU-Kreisverbands Rottweil fand im Fliesenfachgeschäft Lindinger in Zimmern statt und stand ganz im Zeichen des Handwerks. CDU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Stefan Teufel begrüßte zahlreiche Unternehmer sowie die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.