CDU-Unternehmertreff in Zimmern: Handwerk, Mittelstand und wirtschaftliche Wende im Fokus

Der CDU-Unternehmertreff in Zimmern stellte das Handwerk in den Fokus. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sprach über Bürokratieabbau und die Stärkung des Mittelstands.

Der siebte Unternehmertreff des CDU-Kreisverbands Rottweil fand im Fliesenfachgeschäft Lindinger in Zimmern statt und stand ganz im Zeichen des Handwerks. CDU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Stefan Teufel begrüßte zahlreiche Unternehmer sowie die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.

Bereits mit dem Veranstaltungsort wollte die CDU ein starkes Signal setzen: Der neue Showroom wurde innerhalb einer Woche fertiggestellt – ein Beispiel für die Tatkraft des regionalen Handwerks. „Wir sind Macher“, betonte Seniorchef Armin Thieringer. Sein Sohn Florian, Geschäftsführer in dritter Generation, betonte, wie wichtig es sei, ein Unternehmen laufend zu modernisieren und zukunftssicher aufzustellen.

Energie und Fachkräfte

In ihrem Vortrag stellte Ministerin Hoffmeister-Kraut die aktuellen Herausforderungen dar und bekräftigte die wirtschaftspolitische Linie der CDU. Sie verweis dabei auf einen konsequenten Bürokratieabbau und schnellere Genehmigungen, die Stärkung des Mittelstands als Rückgrat der regionalen Wirtschaft und die Technologieoffenheit statt ideologischer Einengung.

Zudem sprach sich die Ministerin laut Pressemitteilung für bezahlbare, sichere Energieversorgung aus, für Fachkräftesicherung durch Bildung, Qualifizierung und gelingende Integration sowie für die konsequente Digitalisierung von Verwaltung und Infrastruktur.

Unbürokratischer werden

In der anschließenden Diskussion wurde erneut die hohe Bürokratiebelastung als zentrales Hindernis genannt. Hoffmeister-Kraut machte deutlich, dass die CDU hier klare Prioritäten setze: „Wir müssen schneller und unbürokratischer werden – daran arbeiten wir.“

Applaus gab es für Hans-Jürgen Lindinger, der bei dieser Gelegenheit für 45 Jahre Mitarbeit im Unternehmen ausgezeichnet wurde.

Zum Abschluss machte die Ministerin den Anwesenden Mut: „Wenn wir gemeinsam handeln, schaffen wir die wirtschaftliche Wende.“ Beim anschließenden Austausch nutzten dann viele Gäste die Gelegenheit zu offenen Gesprächen.