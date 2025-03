11 CDU-Landeschef Manuel Hagel will gegen Cem Özdemir um das Amt des Ministerpräsident kämpfen. Foto: dpa/Markus Lenhardt

Für die CDU soll Manuel Hagel als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg ziehen. Er tritt gegen den designierten Grünen-Kandidaten Cem Özdemir an.









Die CDU will wie erwartet ihren Landeschef Manuel Hagel als Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt ins Rennen schicken. Bei einer Funktions- und Mandatsträgerkonferenz in Friedrichshafen wurde Hagel am Samstag als Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Frühjahr 2026 nominiert, wie die Partei am Samstag mitteilte.