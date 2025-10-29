CDU-Stadtverband Haiterbach: Beim Weißwurstfrühstück kommen politische Themen auf den Tisch

Beim kommunalpolitischen Weißwurstfrühstück des CDU-Stadtverbands und der Gemeindefraktion wurden unter anderem Forderungen an die Politik thematisiert.
Zu einem kommunalpolitischen Weißwurstfrühstück, einem neuen Veranstaltungsformat, hatten der CDU-Stadtverband Haiterbach und die Gemeinderatsfraktion in die Zehntscheuer eingeladen. Zu den rund 25 Gästen im Bürgersaal zählte auch der ehemalige Bürgermeister und jetzige Verwaltungsleiter der Stadt Bad Liebenzell, Andreas Hölzlberger, mit seiner Familie. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Julian Däuble, durfte Haiterbachs Bürgermeisterin Kerstin Brenner mit einem Grußwort sowie den Fraktionsvorsitzenden der CDU im Kreistag, Oberbürgermeister Jürgen Großmann, mit einem Bericht aus diesem Gremium zu dieser Premiere begrüßen.