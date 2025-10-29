CDU-Stadtverband Haiterbach: Beim Weißwurstfrühstück kommen politische Themen auf den Tisch

Beim kommunalpolitischen Weißwurstfrühstück des CDU-Stadtverbands und der Gemeindefraktion wurden unter anderem Forderungen an die Politik thematisiert.

Zu einem kommunalpolitischen Weißwurstfrühstück, einem neuen Veranstaltungsformat, hatten der CDU-Stadtverband Haiterbach und die Gemeinderatsfraktion in die Zehntscheuer eingeladen. Zu den rund 25 Gästen im Bürgersaal zählte auch der ehemalige Bürgermeister und jetzige Verwaltungsleiter der Stadt Bad Liebenzell, Andreas Hölzlberger, mit seiner Familie. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Julian Däuble, durfte Haiterbachs Bürgermeisterin Kerstin Brenner mit einem Grußwort sowie den Fraktionsvorsitzenden der CDU im Kreistag, Oberbürgermeister Jürgen Großmann, mit einem Bericht aus diesem Gremium zu dieser Premiere begrüßen.

CDU-Mitglied Brenner stellt Forderungen an die Politik Brenner, seit Kurzem CDU-Mitglied, stellte in ihren Grußworten drei – nicht neue – Forderungen an die Politik. Sie nannte zunächst die Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kommunen, den Bürokratieabbau sowie Digitalisierungsprozesse für mehr Transparenz und Bürgerfreundlichkeit. Als dritte Forderung führte sie an, dass die Wirtschaft gestärkt werden müsse, nicht zuletzt durch die seit Langem geforderte Autobahnanbindung.

Hierfür sieht sie neue Möglichkeiten durch die Horber Hochbrücke, weshalb man einen Schulterschluss mit den Nachbargemeinden suchen müsse. Arbeitsplätze dürfen nicht gefährdet werden, um den hiesigen Wirtschaftsstandorts in eine gute Zukunft zu führen, so Brenner.

Erhöhung der Kreisumlage sorgt für angespannte Situation

Däuble berichtete aus dem Gemeinderat: Dabei sprach er über die angespannte finanzielle Situation, auch bedingt durch die Erhöhung der Kreisumlage auf nahezu eine halbe Million Euro, 4,7 Millionen Euro Personalkosten im Haushalt 2025 – unter anderem durch städtische Kindergärten – sowie eine halbe Million Euro anteilige Kosten für ein neues Feuerwehrfahrzeug. Däuble nannte außerdem die Erhöhung der Miete für die Festhalle, die Einführung einer Jahresgebühr für die Bücherei, die weiterhin jährliche Förderung für Haiterbacher Vereine sowie die Beibehaltung der aufkommensneutralen Grundsteuer.

Sprachen beim Weißwurstfrühstück (von rechts): Julian Däuble, Kerstin Brenner und Jürgen Großmann Foto: Sabine Stadler

Weitere Themen waren der knappe Wohnraum und Baumöglichkeiten in der Stadt und den Teilorten, Tempo 30 und neben weiteren die Zentralisierung des Bauhofs sowie die Umnutzung oder der Verkauf des bisherigen Geländes, die Reaktivierung der Kernstadt einschließlich eines Parkkonzeptes, die Anbindung an die Hochbrücke Horb und die Ansiedlung eines Vollsortimenters.

Oberbürgermeister Jürgen Großmann sprach über die Kreispolitik und betonte dabei, dass „alle in einem Boot sitzen“: Beim Thema Mobilität sprach er außerdem die erfolgversprechende Reaktivierung der Hermann-Hesse-Bahn auf 90 Kilometern an. Weiter redete Großmann über den Abbau von derzeit zu vielen Doppelstrukturen in der Gesundheitsversorgung – mit dem Krankenhaus Nagold als Schwerpunktversorger und Calw als Regelversorger mit der Fachklinik für Orthopädie – sowie über die Notfallversorgung in beiden Kliniken. Konzentration sei erforderlich, um die Qualität zukünftig zu sichern, betont Großmann.

Großmann thematisiert die Sozialausgaben

Großmann sprach ebenfalls über die Finanzsituation und thematisierte dabei das Problem eines Haushalts mit zu hohen Sozialausgaben. Zudem ging es in seiner Rede um die mit 38 Prozent zweithöchste Kreisumlage in ganz Baden-Württemberg sowie um die damit verbundene Problematik hinsichtlich der kommunalen Pflichterfüllung.

Im Anschluss an die Grußworte und die Berichte aus dem Gremium nutzten die Gäste des Weißwurstfrühstücks die Gelegenheit, Fragen zu stellen, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich dem kulinarischen Genuss der angebotenen Weißwürste und Brezeln zu widmen.