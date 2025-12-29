CDU Schwarzwald-Baar-Kreis: Informationen aus Brüssel und Berlin

Zur letzten Sitzung im Jahr traf sich der CDU-Kreisvorstand in Donaueschingen.
In diesem Rahmen gab es auch Berichte von Thorsten Frei aus Berlin, Andreas Schwab aus Brüssel und Sven Hinterseh. Erik Pauly begrüßte alle Anwesenden und berichtete vom zurückliegenden Landesparteitag in Heidelberg. Manuel Hagel wurde mit überwältigenden 96,5 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt und auch Thorsten Frei wurde mit 88,9 Prozent, dem besten Ergebnis aller stellvertretenden Landesvorsitzenden wiedergewählt.