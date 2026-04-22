CDU-Politikerin aus Balingen: Hoffmeister-Kraut über ihre Chancen aufs Ministeramt

Der Sieg von Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) bei der Landtagswahl im Wahlkreis Balingen war deutlich. Trotzdem: Ob sie Ministerin bleibt, ist unklar.
Vor knapp zehn Jahren, im Mai 2016, kam es vor allem mit Blick aus dem Landtagswahlkreis Balingen zu einer kleinen Sensation: Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) wurde überraschend Landeswirtschaftsministerin. In Balingen war sie damals bekannt als Gemeinderätin, Kreisrätin, als Mitglied der Unternehmerfamilie Kraut, die hinter Bizerba steht. Das Amt war ein Vertrauensvorschuss für die damals 43-Jährige.