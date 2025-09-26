CDU-Politiker zu Besuch im Kuhstall: Hightech erleichtert den Alltag des Freudenstädter Landwirts

Mit moderner Technik stellt Landwirt Christian Nübel seinen Betrieb zukunftsfähig auf. Mit dem CDU-Politiker Klaus Mack sprach er über den hohen Druck, der auf der Branche lastet.
Wenn eine Kuh bei Landwirt Christian Nübel den Melkroboter betritt, läuft alles wie von selbst: Ein Chip erfasst die Gesundheitsdaten des Tiers, die Zitzen werden gereinigt und stimuliert, ein Roboterarm positioniert präzise die Melkbecher. Der automatisierte Vorgang wiederholt sich täglich hunderte Male im modernen Stall des Familienbetriebs.