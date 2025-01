CDU-Politiker: Roderich Kiesewetter spricht am Sonntag in Bisingen

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter tritt an diesem Sonntag im kleinen Saal der Hohenzollernhalle in Bisingen. Die Veranstaltung steht unter dem Titel: „Zivilschutz vor Ort. Katastrophenschutz für Deutschland“.

Roderich Kiesewetter, CDU-Bundestagsabgeordneter, Sprecher für Krisenprävention im Bundestag und ehemaliger Präsident des Reservistenverbandes, kommt nach Bisingen: An diesem Sonntag, 2. Februar, tritt er von 15 Uhr an im kleinen Saal der Hohenzollernhalle. Thema der Veranstaltung, die auf Initiative des Bundestagskandidaten Christoph Naser stattfindet: „Zivilschutz vor Ort. Katastrophenschutz für Deutschland.“

Überflutungen erfordern „in Zukunft mehr Vorsicht“

„Die zunehmenden Extremwetterereignisse und die damit verbundenen Überflutungen von Wohngebieten erfordern in der Zukunft mehr Vorsicht und umsichtiges Handeln. Die Nachbereitung und Auswertung von Krisen sind wesentliche Bestandteile des Krisenmanagementprozesses, zu denen selbstverständlich auch die Krisenkommunikationsarbeit gehört“, heißt es in der Einladung zur Veranstaltung.

Eindrücke von DRK, THW und Feuerwehr „besonders wertvoll“

Besonders wertvoll für eine fundierte Auswertung seien demnach die „Eindrücke und Erfahrungen der Betroffenen sowie der Helfer vor Ort – wie Feuerwehr, DRK und THW“. Ihre Perspektive ist entscheidend, um praxisorientierte und realistische Maßnahmen zu entwickeln.

Eine enge Zusammenarbeit mit ihnen könne daher nicht nur einen wichtigen Baustein zur Verbesserung der kommunalen Katastrophenschutzkonzepte leisten, sondern auch das Vertrauen und die Resilienz der Gemeinschaft stärken.

Kiesewetter sammelt Impulse aus der Praxis

Roderich Kiesewetter möchte sich persönlich ein Bild von den Herausforderungen in betroffenen Kommunen – wie Bisingen nach dem Jahrtausendhochwasser vom Mai 2024 – machen. Er sammle gezielt praxisorientierte Impulse, um das Thema strategische Vorausschau weiterzuentwickeln. Und wo könnten diese Impulse besser gesammelt werden als in einem Krisengebiet, in dem solche Herausforderungen bereits erlebt wurden.

Nach dem Abitur direkt zur Bundeswehr

Roderich Kiesewetter ist im Bundestag abgeordnet für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim. Kiesewetter (Jahrgang 1963) ging nach dem Abitur zur Bundeswehr und hat dort in München und in Austin/Texas Wirtschaftswissenschaften mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann studiert. In Talkshows tritt er nicht umsonst immer wieder als Redner zu Themen wie Krisenprävention und Verteidigungspolitik auf.