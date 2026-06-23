CDU-Politiker fordert mehr Fleiß: Oettinger provoziert bei Dollenbergdialog in Bad Peterstal

Der CDU-Politiker Günther Oettinger forderte beim Dollenbergdialog in Bad Peterstal-Griesbach mehr Fleiß, Einsatz und Engagement.
Es war ein Sonderdialog, der letzte Dollenbergdialog vor den Sommerferien, und er hatte es in sich. Zwei Ereignisse prägten ihn. Drei Tage zuvor hatte Meinrad Schmiederer, Chef des Hotels Dollenberg, mit einem großen Fest seinen 75. Geburtstag gefeiert, zwei Tage zuvor hatte Dollenberg-Chef Willi Stächele sein erstes Buch unter dem Titel „Achterbahn des Lebens“ präsentiert. Inzwischen ein Politrentner, begrüßte Stächele zum Dialog auch seine Nachfolgerin im Landtag, Katrin Merkel (CDU).