CDU-Politiker fordert mehr Fleiß: Oettinger provoziert bei Dollenbergdialog in Bad Peterstal

Es war ein Sonderdialog, der letzte Dollenbergdialog vor den Sommerferien, und er hatte es in sich. Zwei Ereignisse prägten ihn. Drei Tage zuvor hatte Meinrad Schmiederer, Chef des Hotels Dollenberg, mit einem großen Fest seinen 75. Geburtstag gefeiert, zwei Tage zuvor hatte Dollenberg-Chef Willi Stächele sein erstes Buch unter dem Titel „Achterbahn des Lebens“ präsentiert. Inzwischen ein Politrentner, begrüßte Stächele zum Dialog auch seine Nachfolgerin im Landtag, Katrin Merkel (CDU).

Roland Burtsche, einflussreicher Gastronom und Chef im Freiburger Hotel Colombi, machte sich wohl zum Sprecher fast aller knapp 100 Dialog-Gäste, als er Schmiederer als herausragende Hotelierspersönlichkeit würdigte, die mit dem Dollenberg ein auch für die Region wichtiges Lebenswerk geschaffen habe.

Bewusst provozierender Redebeitrag

Keine vier Stunden später machte Günther Oettinger (CDU), ehemals EU-Kommissar und Schirmherr des Dialogs, an gleicher Stelle weiter. Gastronomen wie Schmiederer und seine Kollegen aus den Gourmettempeln von Baiersbronn, Baden-Baden, Freiburg und andernorts hätten den Schwarzwald und die Ortenau mit ihren Nachbarn aus dem Elsass und dem Burgund zu einer „herausragenden Region“ entwickelt und seien damit Vorbilder.

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„Wenn es in der Wirtschaft doch auch so wäre“, seufzte Oettinger. Denn spätestens da war es mit seinen Freundlichkeiten vorbei. Seinen bewusst provozierenden Redebeitrag verstand er als „Weckruf“, denn Deutschland und die EU „gehen den Bach runter, sind auf dem absteigenden Ast“.

Oettinger forderte die Unternehmer im Spiegelsaal auf, in ihre Betriebe zu gehen, mit Gewerkschaftern und Betriebsräten über Arbeitszeiten zu sprechen. Oettinger: „Wir brauchen den Aufbruch.“ Er forderte querbeet mehr Fleiß, Einsatz und öffentliches, politisches Engagement. Die wirtschaftliche Lage sei so ernst wie seit 40 Jahren nicht mehr und gefährde letztlich die Demokratie.

Mehr Verantwortung für junge Leute

Die Reihe der Referate hatte Ann-Cathrin Simon (29), stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union, eröffnet. Sie bestritt den pauschalen Vorwurf, dass „die Jugend“ durch die Bank wenig Engagement zeige. Vielmehr sollten „die Alten“ jungen Leuten mehr Verantwortung und dann auch die Möglichkeit geben, diese umzusetzen.

Einen starken Eindruck hinterließ Monoskibobsportlerin Anna-Lena Forster (31), die ein paar Exemplare ihrer mehr als 30 Medaillen umfassenden Sammlung aus weltmeisterlichen und olympischen Spielen mitgebracht hatte, jede schwer wie ein Ziegelstein. „Sport kann mehr“, behauptete die Psychologin und erzählte, wie sie durch den Leistungssport gelernt habe, Ziele zu setzen, Strukturen und Disziplin auch für den Alltag einzuhalten. Sport bezeichnete sie als Mutmacher.

Als deutscher Botschafter nach Prag

Ebenso charmant wie unterhaltend unternahm Peter Reuss eine hintergründige Reise durch sein Leben als Diplomat des Auswärtigen Amts. Es führte ihn um die halbe Welt und 2025 als deutschen Botschafter nach Prag. Dorthin lud er den Dialog zu einem Besuch ein. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bescheinigte er hohes außenpolitisches Talent. Es sei von großem Vorteil, dass Kanzler und Außenminister eine gemeinsame Sprache sprächen.