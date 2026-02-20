CDU-Parteitag in Stuttgart: Warum Merkel Merz wieder nicht gratulieren konnte

Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Verkündung der Wiederwahl von Parteichef Friedrich Merz auf dem Parteitag in Stuttgart verpasst. Kurz nach 18.00 Uhr verabschiedete sich die langjährige CDU-Vorsitzende freundlich vom Kanzler und seiner Ehefrau Charlotte. Der Grund ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass sie den letzten Direktzug nach Hause nicht verpassen wollte. Merkel lebt in Berlin.

Ursprünglich hatte Merkel geplant, bis zur Verkündung des Wahlergebnisses in Stuttgart zu bleiben. Die Wahl sollte ursprünglich bereits um 15.15 Uhr stattfinden. Dann verzögerte sich alles. Schon die Rede des Kanzlers begann deutlich später als geplant, dauerte dann mit mehr als 70 Minuten länger als erwartet, und dann mussten die Stimmen bei seiner Wahl auch noch auf Papier abgegeben werden, weil das elektronische System versagte.

Ergebnis erst nach 18 Uhr verkündet

So wurde das Ergebnis letztlich mehr als drei Stunden später verkündet als geplant - und Merkel war schon weg. Es ist nicht das erste Mal, dass sie die Verkündung eines wichtigen Wahlergebnisses von Merz verpasst. Am 6. Mai war sie zur Kanzlerwahl auf der Tribüne des Bundestags. Im ersten Wahlgang fiel Merz überraschend durch, die Sitzung wurde unterbrochen, und zum zweiten Wahlgang kam Merkel nicht mehr zurück.