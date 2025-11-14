CDU-Ortsverein Hausen: Positives Ergebnis dank Kinderkleiderbörse

Der CDU-Ortsverband Hausen ist eine der kleinsten Vereine im Dorf, aber einer der aktivsten. Er veranstaltet im April erstmals eine Frauenbörse, zu der auch Männer willkommen sind.
CDU-Vorsitzende Melanie Brunner hat bei der Jahreshauptversammlung der CDU Hausen angekündigt, dass ihre Aktion mit dem Marktbus fortgeführt wird. „Wir bekomen von den Bürgern viel positiven Zuspruch für diesen Service“, sagte sie. „Eine Dame fährt immer mit.“ Fortgesetzt werden sollen auch die Bürgerstammtische – auch wenn bisher nur wenige Bürger die Chance nutzten, um mit der CDU ins Gespräch zu kommen. Viertel- oder halbjährlich soll der Stammtisch stattfinden.