CDU-Ortsverein Hausen: Positives Ergebnis dank Kinderkleiderbörse

Der CDU-Ortsverband Hausen ist eine der kleinsten Vereine im Dorf, aber einer der aktivsten. Er veranstaltet im April erstmals eine Frauenbörse, zu der auch Männer willkommen sind.

CDU-Vorsitzende Melanie Brunner hat bei der Jahreshauptversammlung der CDU Hausen angekündigt, dass ihre Aktion mit dem Marktbus fortgeführt wird. „Wir bekomen von den Bürgern viel positiven Zuspruch für diesen Service“, sagte sie. „Eine Dame fährt immer mit.“ Fortgesetzt werden sollen auch die Bürgerstammtische – auch wenn bisher nur wenige Bürger die Chance nutzten, um mit der CDU ins Gespräch zu kommen. Viertel- oder halbjährlich soll der Stammtisch stattfinden.

Ganz wichtig für die CDU war die Kinderkleiderbörse, durch die die CDU 2024 einen positiven Jahresabschluss von 600 Euro erzielt hat. Besser angenommen als gedacht wurde die Nachtwanderung im Kinderferienprogramm. Brunner kündigte an, dass die CDU am 17. April im katholischen Pfarrheim eine Frauenbörse veranstalten werde.

Ulrich Röhr berichtet von den Entscheidungen, die der Gemeinderat getroffen hat: „Wir haben das Nahversorgungszentrum auf den Weg gebracht.“ Es sei wichtig, um das Dorf attraktiv zu halten. Über die Verkeimung der Trinkwassers wurden die Bürger schnell informiert, lobte der Gemeinderat die Behörden. Er wies auch darauf hin, dass es seit 1. November eine neue Kindergarten-Leitung gebe. „Wir hoffen nun, dass es sich im Kindergarten beruhigt.“

Bürgermeister Philipp Lotter berichtete von den jüngsten Entscheidungen aus dem Kreistag. Ehrenvorsitzender Helmut Lang rief die Bevölkerung auf, sich politisch zu engagieren und ihre Meinung nicht nur am Stammtisch, sondern auch bei den Veranstaltungen der Parteien zu äußern. Er fand es gut, dass SPD-Mitglied Philipp Lotter gekommen sei, um aus dem Kreistag zu berichten.

Sabine Glaser lud die Hausener CDU zum Neujahrsempfang der CDU Steinen am 6. Januar ein. Glaser riet ihren Parteifreunden aus Hausen, die Bürgerstammtische mit einem Thema zu versehen, damit mehr Leute kommen. Die Steinener CDU habe bei ihrem jüngsten „Steinemer Gespräch“ über Cyberkriminalität informiert.