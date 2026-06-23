CDU Lauterbach besucht Kläranlage: Viel Herzblut für die anspruchsvolle Aufgabe

Die CDU-Gemeinderatsfraktion informierte sich in der Kläranlage Schramberg über die Investitionen und die Technik.
Was vier Mitglieder der Lauterbacher CDU-Gemeinderatsfraktion beim Gespräch und der Führung durch die beiden leitenden Mitarbeiter der Gemeinschaftskläranlage Schramberg-Hardt-Lauterbach, Claudius Bauknecht und Roman Haberstroh, erfuhren und erlebten, zeigte ihnen deutlich: Was hier geschieht, hat nichts mehr mit dem zu tun, was landläufig unter der Tätigkeit von „Klärwerkern“ verstanden wurde.