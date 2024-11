CDU-Kandidat im Wahlkreis Tübingen-Hechingen: Für Christoph Naser hat der Wahlkampf begonnen

1 Die Mitglieder der Wahlkreis-CDU haben Christoph Naser zur Kandidatur für die Bundestagswahl 2025 gewählt. Foto: Kauffmann

Christoph Naser kandidiert im Wahlkreis 290 Tübingen-Hechingen bei der Bundestagswahl 2025 für die CDU. Die große Mehrheit der CDU-Mitglieder votierte bei der Nominierung für den Tübinger.









„Wie sehr haben wir uns das Ende der Ampel herbeigesehnt“, schmettert Annette Widmann-Mauz und die Burghalle in Ofterdingen applaudiert. Rund 330 Mitglieder der CDU aus dem Wahlkreis 290 Tübingen-Hechingen sind in den Saal gekommen, um den Nachfolger in der Kandidatur zu bestimmen. Seit 1998 gehörte Widmann-Mauz dem Bundestag an und holte seither das Direktmandat. Lange Zeit galt der Wahlkreis als sichere Bank für die Christdemokraten. Diese Gewissheit geriet mit der Bundestagswahl 2021 ins Wanken. Es war nur ein knapper Vorsprung von 2000 Erststimmen, die Widmann-Mauz das Mandat sicherten. Bei den Zweitstimmen lag die CDU damals nur noch auf Platz zwei.