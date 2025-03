In seinem Rechenschaftsbericht verwies der Vorsitzende Yannick Motzer auf die vergangene Kommunalwahl und die damit verbundene Mehrarbeit für den Vorstand.

Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeiten in Waiblingen erklärte Motzer, dass er die Tätigkeit als Vorsitzender nicht mehr mit voller Kraft ausüben könne. Er stehe daher für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Finanzen Dem Bericht des Kassierers Dietmar Doser konnten die anwesenden Mitglieder entnehmen, dass sich der Kassenstand reduziert habe. Dies liegt nach Angaben des Kassierers darin begründet, dass durch die Kommunalwahl 2024 einige Sonderausgaben zu tätigen waren.

Wahlen Als neuer Vorsitzender wurde der ehemalige Hauptamtsleiter der Gemeinde Königsfeld, Steffen Krebs, gewählt, als Stellvertreter Bruno Dold. Für den Posten des Kassierers wurde Dietmar Doser im Amt bestätigt, ebenso wie der Schriftführer Klaus Vollprecht. Als Beisitzer wurden Hans-Werner Scholz, Bernd Möller, Gerhard Götz und Matthias Weisser gewählt.

Mitgliedsbeitrag Im Anschluss an die Wahlen gab es eine Diskussion über die anstehende Erhöhung des Mitgliedsbeitrags. Der Vorstand informierte die anwesenden Mitglieder, dass zukünftig für jedes Mitglied monatlich acht Euro an den Kreis- und Landesverband abgeführt werden müssten. Bislang liege der Betrag bei 4,50 Euro. Da somit jährlich 96 Euro pro Mitglied abgeführt werden müssten, verwies der Vorstand darauf, dass es beim bisherigen Jahresbeitrag von 75 Euro nicht bleiben könne, da der Ortsverband sonst jährliche Verluste schreibe. Um auch zukünftig als Ortsverband handlungsfähig zu sein, schlug der Vorstand vor, den Jahresbetrag auf 120 Euro anzuheben. In der anschließenden Diskussion zeigten viele Mitglieder Verständnis für die Erhöhung. Diese sei keine Idee des Vorstandes, sondern sei der Erhöhung der Abgaben an Kreis- und Landesverband geschuldet. Seitens der Mitglieder wurde aber auch kritisch angemerkt, dass der Betrag von 120 Euro sehr hoch sei. Verglichen mit anderen Vereinsmitgliedsbeiträgen sei hier eine Grenze überschritten. Seitens des Vorstands wurde darauf hingewiesen, dass der Betrag, der letztlich beim Ortsverband verbleibe, mit 24 Euro tendenziell sogar unterhalb der üblichen Vereinsmitgliedschaften liege. Da aus Zeitgründen die entsprechenden Unterlagen zur Beitragserhöhung den Mitgliedern nicht rechtzeitig zugesendet werden konnten, konnte zu diesem Punkt kein Beschluss gefasst werden.

Gemeindefinanzen Im Anschluss an diese Diskussion erläuterte Bürgermeister Fritz Link in einem kurzen Vortrag die haushaltärischen Herausforderungen für die Gemeinde Königsfeld. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation, in der sich die Bundesrepublik derzeit befinde, sei es auch für die Kommunen eine große Herausforderung, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Ehrung Nach dem Vortrag von Bürgermeister Link, wurde dieser für 25 Jahre Mitgliedschaft in der CDU geehrt.