Der Kreisverband der CDU hatte nach Geislingen eingeladen. Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Kanzleramtschef Thorsten Frei setzten ihre Schwerpunkte für den Wahlkampf.
Der Wahlkampf für die baden-württembergische Landtagswahl am 8. März geht in die heiße Phase. Auch der Kreisverband der CDU ist mit von der Partie, so etwa am Freitagabend in der Geislinger Schlossparkhalle mit musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Dotternhausen. Den Vorsitz des Verbands hat Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, die baden-württembergischen Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, gemeinsam mit Kanzleramtschef Thorsten Frei.