Zur ordentlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstands hatte der CDU-Gemeindeverband Baiersbronn ins Schwarzwaldhotel Tanne Tonbach eingeladen. Darüber berichtet die CDU in einer Mitteilung.

Vorsitzender Yannik Seiferling ging in seinem Rechenschaftsbericht auf die zahlreichen Aktivitäten in den vergangenen zwei Jahren ein, bei denen unter dem Motto „Auf Du & Du – CDU Baiersbronn“ stets der Kontakt zur Bevölkerung gesucht worden sei. Vielfältige Themen, Besuche von Landes-, Bundes- und Europapolitikern sowie die jährlich stattfindende „Kommunalpolitische Bilanz“ seien der Beweis dafür, dass der CDU-Gemeindeverband sehr aktiv sei, so der Vorsitzende.

Belohnt worden sei dies bei der Kommunalwahl im Juni mit fünf Sitzen im Kreistag und sieben Sitzen im Gemeinderat. Seiferling dankte allen für ihr Engagement und ihre Unterstützung, auch für die ab und an kontroversen Diskussionen, die gute Politik brauche.

Norbert Beck leitet Wahl

Ingo Christein dankte im Namen des Ausschusses Seiferling für seine Arbeit und wünschte ihm für die weitere Tätigkeit alles Gute.

Nach den Berichten der Schatzmeisterin Franziska Braun und der Kassenprüfer Rolf Ruoff und Thomas Roth, die eine tadellos geführte Kasse bescheinigten, führte die CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Katrin Schindele die Entlastung des Vorstands herbei. Norbert Beck, der zum Tagungsleiter gewählt worden war, leitete die Neuwahlen.

Vorsitzender bleibt Yannik Seiferling. Seine drei Stellvertreter sind Ingo Christein, Horst Medel und die neu in dieses Amt gewählte Franziska Braun. Neue Schatzmeisterin ist Jana Faßnacht. Wiedergewählt wurden Martina Finkbeiner als Schriftführerin, Maike Weiss als Pressesprecherin und Holger Schulze als Digitalbeauftragter.

Beisitzer sind Friedrich Andres, Viseslav Buljan, Tobias Häussler, Helga Liepelt, Benjamin Mader, Daniela Neuchel, Rolf Ruoff, Mehmet Yilmaz, Erwin Zepf und Robert Züfle. Mitgliederbeauftragte ist Franziska Braun. Kassenprüfer bleiben Rolf Ruoff und Thomas Roth.

Dank an Dietmar Günter

Einen besonderen Dank sprach Yannik Seiferling Dietmar Günter aus, der als dritter stellvertretender Vorsitzender nicht mehr kandidiert hatte, da er als Schatzmeister beim CDU-Kreisverband wiedergewählt wurde. Günter sei viele Jahre zuverlässig und kompetent mit an der Spitze des Gemeindeverbands tätig gewesen, so Seiferling. Günter wird auch künftig als kooptiertes Mitglied in seiner Funktion als CDU-Fraktionsvorsitzender des Gemeinderats an den Ausschusssitzungen teilnehmen, so die CDU in ihrem Bericht.

Katrin Schindele berichtete aus der Landespolitik und blickte auf die Landtagswahl im Frühjahr 2026 voraus. Mit der zuvor im Herbst 2025 anstehenden Bundestagswahl, bei der Klaus Mack als hiesiger Kandidat wieder antritt, werde es auch im kommenden Jahr genügend Aufgaben für den neuen Ausschuss und alle Parteimitglieder geben, gab ihnen Yannik Seiferling mit auf den Heimweg.

Schon jetzt weist die CDU auf den Termin der „Kommunalpolitischen Bilanz“ hin. Sie wird am Donnerstag, 30. Januar, im Hotel Waldlust in Tonbach gezogen.