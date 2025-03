Stefan Teufel setzt mit der CDU auf Verantwortung für morgen und will wichtige Themen weiter voranbringen. Es brauche Geschlossenheit, so sein Appell beim Kreisparteitag.

Bereits zum elften Mal wurde Stefan Teufel beim Kreisparteitag zum Kreisvorsitzenden der CDU gewählt. Der 52-Jährige errang laut Mitteilung mit 97,96 Prozent erneut ein überragendes Votum.Seine Aussage „Ich bin bereit für eine weitere Runde“ wurde mit starken Beifall honoriert.

Verantwortung für morgen

Er erinnerte an zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen, mit denen die Kreis-CDU deutliche Akzente gesetzt habe. Doch vor allem verlangen für ihn die Themen wie die Digitalisierung, der Klimawandel, die Herausforderung der sozialen Gerechtigkeit und die Erfordernisse der globalisierten Wirtschaft nach einer Politik, die nicht nur im Heute denkt, sondern „die Verantwortung für morgen übernimmt.“ Den richtigen Kurs nicht aus den Augen fühlen, das will er auch in der nächsten Amtsperiode des Kreisvorstandes.

Mit einem deutlich verjüngten Vorstand will er sich für das Thema des verpflichtenden Gesellschaftsjahres weiter einsetzen.

CDU-Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss nahm Stellung zu den Koalitionsverhandlungen und begründete ihre Haltung zu den so umstrittenen Beschlüssen des Bundestags. Der Abend zeigte auch: In diesen dramatischen Zeiten mit all den Herausforderungen auf sämtlichen Ebenen der Politik braucht es dringend die Geschlossenheit und die Verlässlichkeit, „die von diesem Parteitag ausgehen soll“, wie Teufel bemerkte.

Anträge verabschiedet

Andrea Kopp, Vorsitzende der Antragskommission führte durch die Debatte und jeweilige Verabschiedung der drei eingebrachten Anträge: Änderungen beim Staatsbürgerschaftsrecht, eingebracht vom CDU-Ortsverband Vöhringen-Wittershausen; Einführung eines verpflichtenden Erste-Hilfe-Trainings an Schulen für Schüler und Lehrer und Dringen auf die Realisierung der Talumfahrung Schramberg, beide eingebracht vom CDU-Kreisvorstand Rottweil.

Die Neuwahlen

Der neu gewählte CDU-Kreisvorstand: Kreisvorsitzender Stefan Teufel, Stellvertretende Kreisvorsitzende Andrea Kopp, Alexandra Zink-Colacicco, Marcel Grießer und Lothar Reinhardt; Schatzmeister Herbert Halder; Schriftführer Marcus Zybarth; Pressesprecher Robert King; Mitgliederbeauftragte Simone Hezel; Digitalbeauftragte Sophie Filippucci; Beisitzer Sandra Winterhalter, Georg Schumacher, Regine Aigeldinger, Felix Lehmann, Valèrie Apitzsch, Clemens Maurer, Dudu Ulucanli, Katharina Bechtold, Sebastian Bayer, Thomas Brantner, Gabriele Ulbrich, Tobias Hezel, Tanja Sum-Drews, Tobias Bronner und Johannes Blepp, Rechnungsprüfer Alois Schanz und Helmut Haberstroh.