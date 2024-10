CDU im Kreis Rottweil: Schließung der Notfallpraxen – diese Fragen sind noch offen

Aus aktuellem Anlass hat der CDU-Kreisverband Rottweil eine Resolution verfasst, wird mitgeteilt.

Die Kassenärztliche Vereinigung plant eine Reduzierung der Notfallpraxen im Land, wovon 17 von insgesamt 115 Standorten betroffen sind – darunter auch die Praxen in Oberndorf und Wolfach. Für den CDU-Kreisverband Rottweil ist die geplante Schließung der Notfallpraxen nicht nachvollziehbar. Kreisvorsitzender und stellvertretender Fraktionsvorsitzende Stefan Teufel fordert, dass die Kassenärztliche Vereinigung ihre Verantwortung ernst nimmt und die ärztliche Versorgung im Landkreis sichergestellt wird: „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, auf welcher Grundlage diese Entscheidungen getroffen werden“ so Teufel.

Lesen Sie auch

Diese Fragen gilt es zu klären

Bezüglich der Pläne bleiben einige Fragen offen, heißt es in der Mitteilung der CDU:

1. Wie sieht die Inanspruchnahme des KV-Ärztlichen Notdienstes (Fälle/Notfallscheine in den letzten 24 Monaten) in den Praxen im Landkreis Rottweil und im Speziellen in Oberndorf und Wolfach aus?

2. Wie hat sich die Einsatzfrequenz des Rettungsdienstwesens in den letzten drei Jahren im Kreis Rottweil entwickelt?

3. Die Delegation ärztlicher Aufgaben an speziell geschultes, nicht-ärztliches Personal hat die KVBW mitentwickelt (z.B. VERA). Inwieweit wurden diese Delegationsmodelle auch für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst diskutiert und erprobt?

4. Wie nutzt die KV das Tool der Telemedizin im Ärztlichen Bereitschaftsdienst?

Praxen entlasten Rettungsdienst

Teufel führt weiter aus: „Die Begründung, dass die Praxen aufgrund von Engpässen in der Regelversorgung und Änderungen der Rahmenbedingungen geschlossen werden sollen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Nicht nur die Erreichbarkeit spielt eine Rolle, sondern auch die tatsächliche Inanspruchnahme. Besonders in einem Flächenlandkreis wie unserem, muss die demografische Entwicklung berücksichtigt werden. Die bestehenden Notfallpraxen entlasten unter anderem unseren Rettungsdienst im Landkreis Rottweil erheblich“.

Die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg habe den Auftrag, die ärztliche Versorgung im Land sicherzustellen. Die Mitglieder des CDU-Kreisvorstandes Rottweil bitten daher um eine zeitnahe Beantwortung der Fragen.