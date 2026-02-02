CDU im Kreis Rottweil: Manuel Hagel verbreitet spürbare Aufbruchstimmung im Kraftwerk

Wirtschaft, Bildung und Innere Sicherheit waren Schwerpunkte des CDU-Spitzenkandidaten für das Ministerpräsidentenamt, Manuel Hagel, beim Besuch in Rottweil.
Trotz gleichzeitiger Handball–Konkurrenz war die „gute Stube im Neckartal“ – so bezeichnete Landtagsabgeordneter Stefan Teufel den Saal – beim Neujahrsempfang der Kreis-CDU brechend voll. Zur Begrüßung spielte die „Hauskapelle“ der Kreis-CDU, die Altstädter Musiker unter Dirigent Axel Zimmermann, ein Medley von Herbert Grönemeyer. Zum Schluss erklang obligatorisch der Rottweiler Narrenmarsch. Dazwischen zeigten Turner des TB Löffingen (verkleidet als glücksbringende Schornsteinfeger) auf der Bühne ihr Können. Die Veranstaltung wenige Wochen vor dem Urnengang stand ganz im Zeichen der Landtagswahl ( „Wenn der Hagel kommt, dann ist der Teufel los“.)