Inmitten des Bundestagswahlkampfs lud der CDU-Stadtverband Haiterbach zur Mitgliederversammlung ein. Etwa zwei dutzend Mitglieder und Gäste begrüßte der Vorsitzende Julian Däuble im Sportheim in Beihingen.

Däuble hatte nach zwei Jahren im Amt so einiges zu berichten: Neben vier Besuchen bei Haiterbacher Unternehmen fanden auch zwei politische Veranstaltungen mit dem Bundestagsabgeordneten Klaus Mack statt. Alle Veranstaltungen seien sehr gut besucht gewesen, was zeige, dass die Menschen in Haiterbach ein Interesse am politischen Geschehen hätten. Höhepunkt sei aber sicherlich der Frühlingsempfang im vergangenen Jahr mit Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gewesen.

Unzählige Gespräche geführt

Ein großer Teil der Arbeit im Stadtverband floss aber laut Däuble in die Vorbereitungen für die Kommunal- und Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr. Man habe unzählige Gespräche geführt, sodass man am Ende mit 14 Kandidaten ein gutes personelles Angebot habe machen können. Nach zehn Jahren sei man als CDU wieder als eigene Liste angetreten und haben aus dem Stand acht Sitze erreicht.

„Wir möchten nun mit neuen Ideen und frischen Akzenten Bewegung in die städtische Politik bringen“, so Däuble, der auch Fraktionssprecher im Gemeinderat ist. Mit acht Stadträte stellen die Haiterbacher die größte CDU-Fraktion im Kreis Calw. Jetzt, wo auch die neue Bürgermeisterin im Amt sei, könne der Gemeinderat so richtig starten und einen Plan für die nächsten vier Jahre ausarbeiten.

Wahlen zum Vorstand

Nach zwei Jahre im Amt standen turnusgemäß Vorstandswahlen an: Julian Däuble aus Beihingen wurde mit 100 Prozent als Vorsitzender des Stadtverbands wiedergewählt. Felix Gaiser aus Oberschwandorf wurde als Stellvertreter bestätigt. Neu dabei als stellvertretende Vorsitzende ist Edith Erkenbrecher aus Haiterbach. Schriftführer Michael Schäfer-Hellstern wurde ebenso wie Schatzmeister Markus Erkenbrecher im Amt bestätigt.

Wiedergewählt als Beisitzer wurden Inge Schuon, Volker Renz, Mathias Kaupp und Andreas Hölzlberger. Sven Brenner wurde erstmals in den Vorstand gewählt. Theo Schuon und Klaus-Peter Bohnet prüfen die Kasse.

Der scheidende Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Thomas Blenke bedankte sich bei Däuble für die sehr gute Zusammenarbeit und lobte die Aktivitäten des Stadtverbandes ausdrücklich: „Ihr macht hier in Haiterbach einen wirklich guten Job und haltet die Fahne hoch.“ Es gehe jetzt die nächsten Wochen darum, für die CDU und den notwendigen Politikwechsel im Land zu kämpfen.

Kerstin Brenner, seit Anfang des Jahres neue Bürgermeisterin in der Kuckucksstadt, sagte eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat zu. „Vielen Dank auch für Ihre wichtige Arbeit für die politische Willensbildung in Haiterbach.“

Hirsch stellt sich vor

Kurze Gelegenheit für eine Vorstellung nutze auch Carl Christian Hirsch, stellvertretender Kreisvorsitzender und Kandidat für die Nachfolge von Thomas Blenke als Landtagskandidat im Wahlkreis Calw. „Ich möchte in diesen Zeiten ganz bewusst Verantwortung in der Politik übernehmen – als einer, der aus der Praxis kommt“, sagte Hirsch. Als Mitglied der Geschäftsführung der IHK Nordschwarzwald kenne er die Herausforderungen des Mittelstands aus dem täglichen Geschäft. „Die CDU hat sich selbstkritisch erneuert. Jetzt sind wir wieder bereit für mehr Verantwortung und ich möchte dabei einen Beitrag leisten.“

Im Anschluss fanden Mitgliederehrungen statt: Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Sonja Kaupp, Doris Schuon und Monika Braun-Witt geehrt. Otto Roller ist bereits seit mehr als 50 Jahre Mitglied der Partei. Blenke und Däuble bedankten sich mit einer Ehrenurkunde, der CDU-Nadel und einem Weinpräsent.