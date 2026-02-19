CDU-Generalsekretär in Bisingen: Carsten Linnemann will „Agenda 2030“

Politischer Aschermittwoch in Bisingen: Carsten Linnemann (CDU) kritisiert hohe Sozialabgaben, zu viele Ministerialbeamte und Krankenkassen.
Ein Nichtpolitiker als Bundespräsident, geringere Steuern für Gutverdiener, Reform der Altersversorgung für Berufspolitiker – Carsten Linnemann weiß, wie er sich und seine Ideen ins Gespräch bringt. Der Generalsekretär der Bundes-CDU ist ein Politiker mit Schlagzeilen-Potenzial. Als Sprücheklopfer hat er sich beim Auftritt in Bisingen gleichwohl nicht präsentiert. Die Besucher haben trotz politischen Aschermittwochs einer bemerkenswert sachlichen Rede zugehört.