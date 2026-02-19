CDU-Generalsekretär in Bisingen: Carsten Linnemann will „Agenda 2030“

Ein Nichtpolitiker als Bundespräsident, geringere Steuern für Gutverdiener, Reform der Altersversorgung für Berufspolitiker – Carsten Linnemann weiß, wie er sich und seine Ideen ins Gespräch bringt. Der Generalsekretär der Bundes-CDU ist ein Politiker mit Schlagzeilen-Potenzial. Als Sprücheklopfer hat er sich beim Auftritt in Bisingen gleichwohl nicht präsentiert. Die Besucher haben trotz politischen Aschermittwochs einer bemerkenswert sachlichen Rede zugehört.​

So spricht er in der Hohenzollernhalle die Wahrheit aus, bei der man innerlich zustimmend nicken kann: „Wir haben kein Problem mit dem hohen Brutto, das Problem ist das Netto.“ Die hohen Lohnnebenkosten in Deutschland sind in diesem Zusammenhang schnell angesprochen, und er lässt durchblicken, dass dafür Lösungen gefunden werden. Linnemann im Hinblick darauf: „2026 wird das Jahr der Entscheidung.“​

Was das nun konkret bedeutet? Diese Frage ist in Bisingen vorerst offengeblieben. Der CDU-Generalsekretär hängt die Messlatte gleichwohl hoch: In Anlehnung an die Reformen der „Agenda 2010“ des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) spricht er analog von einer „Agenda 2030“. Größere Veränderungen lässt dies immerhin erwarten, und demnach dürften diese Reformen auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.​

Es braucht eine Strukturreform​

Diese Agenda 2030 betrifft, so skizziert es Linnemann, die Sozialabgaben, und beim Thema Steuern bekräftigt er seine Haltung: Der Spitzensteuersatz soll erst ab einem höheren Einkommen als bisher greifen. Er verdeutlicht, dass der Staat kein Einnahme-, sondern ein Ausgabenproblem hat: Es gehe eben nicht darum, „neue Einnahmequellen“ abzuschöpfen, so wie es die SPD wolle. Linnemann: „Deshalb braucht es eine Strukturreform.“

Voll besetzt ist die Hohenzollernhalle in Bisingen während des politischen Aschermittwochs der Kreis-CDU. Foto: Kauffmann

​

Der Politiker aus Paderborn (Nordrhein-Westfalen) fragt, ob es wirklich mehr als 90 Krankenkassen und ob es wirklich so viele stationäre Operationen benötige. Als Angriffspunkt für Reformen nimmt er den Staatsapparat selbst ins Visier: Es gebe „so viele Ministerialbeamte, das geht über keine Kuhhaut“. Die Verbeamtung sollte, ginge es nach seinem Willen, nur noch für „hoheitliche Aufgaben“ gewährt werden.​

Es müsste Linnemann auch persönlich daran gelegen sein, solche Reformen nicht aufzuschieben. In der Hohenzollernhalle betont er nämlich: „Ich werde nicht bis zum Ende meiner Lebensarbeitszeit in der Politik bleiben.“ Man nimmt es ihm ab. Im Frühjahr 2025 hat er die Offerte, Bundesminister im Merz-Kabinett zu werden, rundheraus abgelehnt, um Generalsekretär zu bleiben. Man will ihm glauben, wenn er sagt, dass Politiker einen Beruf erlernt haben und Arbeitserfahrung mitbringen sollten, bevor sie ein Mandat im Bundestag antreten. Der Volkswirt, der ehemals unter anderem für die Deutsche Bank tätig war, verdeutlicht, dass sein Motto eben nicht „Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal“ heißt.​

„Die Menschen vor Ort sind sehr mutig“​

Warum er sich für Reformen einsetzt? „Ich habe dieses Land gebucht.“ Es gebe doch auch kein anderes Land mit der Vielzahl an Familienbetrieben, mit dieser wissenschaftlichen Infrastruktur und diesem kulturellen Schatz. Linnemann: „Wir müssen uns bewusst sein, was wir haben.“ Der Blick muss sich „nach vorn“ richten. Es braucht Menschen, die für ihre Ansicht gegen Kritik einstehen. Doch gerade in der Wirtschaft gebe es „zu wenig“ dieser Typen, zu wenige „shitstormbefreite Personen“, die mit Mut vorangehen.​

Mit Mut voranzugehen, bedeutet für Linnemann auch, den kommunalen Verwaltungen mehr Freiheiten zu überlassen. „Die Menschen vor Ort sind sehr mutig“, sagt der Politiker, diesen Menschen würde er die Freiheit geben, „etwas zu probieren“. So könnten die Landratsämter doch das Baurecht selbst so gestalten, dass die Genehmigungsprozesse kürzer werden. ​

Hat die CDU bei den Landtagswahlen Erfolg, wäre dies die „Rampe für Strukturreformen“ – spannend wird perspektivisch sicher die Frage, welche Kompromisse dafür notwendig werden.