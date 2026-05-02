CDU-Fraktion vor Führungswechsel: Ein klarer Favorit auf den CDU-Fraktionsvorsitz

Wer beerbt Manuel Hagel? Der CDU-Landeschef hat angekündigt, in die Landesregierung zu wechseln. Auf die Nachfolge gibt es einen klaren Favoriten.
Klar war es schon länger, inzwischen hat sich Manuel Hagel auch intern festgelegt. Der Spitzenkandidat der Südwest-CDU, die bei den Landtagswahlen im März knapp hinter den Grünen Platz zwei gewonnen hat und bis zuletzt mit der Öko-Partei um die Fortsetzung der Koalition verhandelte, wird Minister in der neuen Landesregierung werden. Aktuell sieht alles danach aus, als wolle Hagel Innenminister werden.